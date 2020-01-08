Тегеран, , 13:42 — REGNUM Обнаруженные после крушения авиалайнера Boeing 737 бортовые самописцы отказались передать корпорации Boeing авиационные власти Ирана. Об этом 8 января сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Оба бортовых самописца были обнаружены на месте крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» возле аэропорта в Тегеране и переданы правоохранительным органам Ирана для расследования причин и обстоятельств авиакатастрофы.

Корпорация Boeing, в свою очередь, начала сбор информации в связи с крушением авиалайнера, выпущенного концерном. Корпорацией был послан запрос властям Ирана о передаче бортовых самописцев специалистам концерна. Авиациооными властями Ирана запрос был отклонён.

Руководство авиакомпании «Международных авиалиний Украины» заявило о полной исправности авиалайнера и пояснило, что вероятность ошибки со стороны экипажа минимальна.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что предварительной причиной крушения пассажирского самолёта Boeing 737 в Иране названа техническая неисправность, вызвавшая возгорание двигателей после взлёта авиалайнера.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа предварительная причина крушения авиалайнера Boeing-737 в Иране