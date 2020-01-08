Киев, , 13:36 — REGNUM О начале досудебного расследования обстоятельств крушения самолета Boeing 737 компании МАУ сообщили в пресс-службе офиса Генеральной прокуратуры Украины.

Целью начатого офисом генерального прокурора Украины расследования является установление фактов, приведших к гибели, по предварительной информации, 176 человек.

В реестр досудебных расследований внесены данные по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, которые привели к гибели людей.

ИА REGNUM напоминает, ранее президент Украины поручил генеральному прокурору возбудить уголовное дело в связи с крушением в Иране украинского лайнера.

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