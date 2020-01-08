Одесса, Украина, , 13:20 — REGNUM О чрезвычайном происшествии, которое произошло утром 8 января в аэропорту города Одессы, сообщил советник главы управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

Как сообщает сотрудник правоохранительного ведомства, утром на территорию аэропорта заехал неизвестный мужчина на микроавтобусе. При этом он сбил шлагбаум. После чего злоумышленник в балаклаве на лице и в куртке с надписью «Совесть» ворвался в здание терминала с криками о минировании аэропорта.

Сотрудники правоохранительных ведомств задержали злоумышленника. Рейсы задержаны, персонал терминала и пассажиров эвакуировали. На месте работают взрывотехники.