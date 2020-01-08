Киев, , 13:07 — REGNUM Слишком уж быстро авиакатастрофе борта украинской компании МАУ в Иране приписали «технические причины», заявил в своем комментарии украинский политический эксперт Юрий Гаврилечко.

Специалист отмечает, что сейчас эти сообщения начали переписывать, очевидно, в ожидании данных «чёрных ящиков» и экспертиз.

«Не исключено, что самолёт был сбит в процессе «обмена любезностями»… Да и вариант теракта исключать пока нельзя», — подчеркивает политолог.

ИА REGNUM отмечает, что посольство Украины в Иране изменило новость о крушении самолета, случившемся возле аэропорта Тегерана сегодня, 8 января, рано утром.

Так, в первоначальном варианте было указано, что «версия теракта или ракетной атаки исключается», а в измененной редакции заявления дипломатического ведомства отмечается, что вся информация по причинам авиакатастрофы выясняется комиссией.

«Любые заявления по причинам аварии до решения комиссии не носят официального характера», — подчеркивает посольство.

Ранее сообщалось, что, по предварительной информации иранской стороны, самолет разбился в результате аварии двигателя. В аварии погибли 167 пассажиров и весь экипаж.