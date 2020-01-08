Москва, , 13:05 — REGNUM Телеграмму со словами соболезнования в связи с гибелью граждан в результате авиакатастрофы в Иране направил президент России Владимир Путин главе Украины Владимиру Зеленскому. Об этом 8 января сообщила пресс-служба президента РФ.

В сообщении пресс-службы сказано, что глава России передал президенту Украины слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших при крушении украинского пассажирского самолёта в Тегеране.

Самолет Boeing-737 авиакомпании 1Международные авиалиний Украины», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев, потерпел крушение после взлёта из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.

По данным МИД Украины, на борту самолёта было 176 человек, в том числе 11 граждан Украины, 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, десять граждан Швеции, четыре гражданина Афганистана, и по три гражданина ФРГ и Великобритании.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Украины уточнил информацию о погибших пассажирах Boeing 737