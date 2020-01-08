Киев, , 13:04 — REGNUM В совете безопасности и обороны Украины сообщили о переговорах с Ираном, в результате которых Тегеран должен подтвердить, что украинским самолетам, которые готовы вылететь в страну за телами погибших граждан Украины, безопасно лететь в Иран. Заявление появилось в пресс-службе СНБО на странице в социальной сети Twitter.

Уточняется, что за телами погибших готовы вылететь два самолета, предоставленные министерством обороны Украины и государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям. Самолеты готовы вылететь после того, как Иран решит «вопросы безопасности».

ИА REGNUM напоминает, 8 января после вылета из аэропорта столицы Ирана произошло крушение самолета украинской компании МАУ. В числе погибших оказались одиннадцать граждан Украины. Согласно информации, опубликованной пресс-службой компании МАУ, компания приостанавливает на неопределенное время рейсы в Тегеран.