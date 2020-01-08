Тегеран, 8 января 2020, 12:53 — REGNUM Второй бортовой самописец с борта потерпевшего крушение пассажирского авиалайнера найден возле места авиакатастрофы в Тегеране. Об этом 8 января сообщает информагентство FARS.
По данным агентства, полученным от главы управления гражданской авиации Ирана, сотрудники правоохранительных органов нашли второй бортовой самописец с борта потерпевшего крушение пассажирского самолёта.
Все необходимые данные собраны, начато фактическое расследование причин и обстоятельств авиакатастрофы.
Ранее правоохранителям был передан первый найденный спасателями на месте авиакатастрофы бортовой самописец.
Самолёт Boeing 737 украинской авиакомпании потерпел крушение возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек. Предварительной причиной крушения самолёта названа техническая неисправность.
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