Киев, 8 января 2020, 12:42 — REGNUM Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы самолета компании МАУ в Иране, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении отмечается, что уголовное производство открыто по ч. 3 статьи 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).
Офис прокурора подчеркивает, что целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
ИА REGNUM напоминает, что ранее, примерно за час до заявления офиса генпрокурора Украины, президент Владимир Зеленский дал поручение открыть уголовное производство и начать официальное расследование. По его словам, следственная комиссия должна отработать все возможные версии случившегося.
Борт Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», следовавший рейсом Тегеран-Киев, разбился ранним утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Имама Хомейни.