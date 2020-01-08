Багдад, , 12:44 — REGNUM Полёты над территорией Ирана и Ирака приостановили авиакомпании сразу нескольких стран мира. Об этом 8 января сообщают пресс-службы авиаперевозчиков.

Крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astanа изменила маршруты полётов в Дубай из Нур-Султана и Алма-Аты, исключив перелёты над воздушным пространством Ирана и Ирака. Компания предупредила пассажиров, что из-за этого увеличится время перелётов.

Также приостановили полёты над территорией Ирана и Ирака французская авиакомпания Air France, малазийская Malaysia Airlines и сингапурская авиакомпания Singapore Airlines.

Кроме того, запрет полетов над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов американским гражданским воздушным судам издало федеральное авиационное управление США.

В свою очередь, Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям избегать использования воздушного пространства над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полётов гражданской авиации до последующих извещений.

Такие предосторожности были предприняты в связи с рисками для безопасности воздушных судов из-за накалённой ситуации, создавшейся на Ближнем Востоке.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отказе полётов над территориями Ирана и Ирака авиакомпанией Египта и польским национальным авиаперевозчиком LOT.

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