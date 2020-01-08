Москва, , 12:38 — REGNUM Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» изменит маршруты своих рейсов, которые проходят над Ираном. Об этом 8 января сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Авиакомпания изменит маршруты рейсов, ранее проходивших над территорией Ирана», — приводит ТАСС слова представителя авиакомпании.

Также он рассказал, что в настоящее время специалисты авиакомпании готовят альтернативные маршруты для своих лайнеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что один из двух «чёрных» ящиков лайнера Boeing 737, принадлежавшего «Украинским авиалиниям», найден в хорошем состоянии.