Киев, , 12:37 — REGNUM В числе погибших пассажиров самолета Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» находились 82 гражданина Ирана и 63 гражданина Канады, уточнил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко на своей странице в социальной сети Twitter.

Одиннадцать из числа погибших — граждане Украины, десять — граждане Королевства Швеция. Четверо погибших были гражданами Афганистана, трое — Германии, еще трое погибших были гражданами Великобритании. Глава дипломатического ведомства Украины выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что власть Украины продолжает расследование.

Читайте также: СМИ: на борту рухнувшего самолета больше всего было граждан Ирана и Канады

ИА REGNUM напоминает, ранее по информации, появившейся в распоряжении украинских средств массовой информации, сообщалось, что среди погибших были 71 гражданин Ирана и 73 гражданина Канады. Согласно информации совета национальной безопасности и обороны Украины, среди всех погибших одиннадцать — граждане Украины.

Читайте также: СНБО Украины: на борту разбившегося самолета было 11 граждан Украины