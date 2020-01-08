Киев, , 12:25 — REGNUM Что именно случилось с упавшим в Тегеране самолетом украинской авиакомпании МАУ — будет загадкой недолго, считает политический деятель и блоггер Анатолий Шарий.

В своем комментарии Шарий отметил, что самолет куплен у производителя в 2016 году, и прошел обслуживание буквально 6 января. Также он напоминает, что возгорание самолета произошло гораздо позже ракетного обстрела Ираном.

Кроме того, эксперт отмечает, что через несколько часов после падения самолета МАУ так и не может предоставить список погибших в катастрофе украинцев.

ИА REGNUM напоминает, что самолет Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который следовал рейсом PS 752 Тегеран — Киев, разбился сразу после вылета из аэропорта Имама Хомейни. По предварительным данным, в аварии погибло 167 человек.