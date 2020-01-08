Киев, , 12:34 — REGNUM В компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) считают, что ошибка пилотирования, как причина гибели принадлежавшего компании лайнера Boeing 737, является маловероятной. Об этом 8 января заявил на брифинге вице-президент авиакомпании МАУ по лётной работе Игорь Сосновский.

«Имеем данные на сегодня, что самолёт набрал 2400 метров высоты, ошибка экипажа минимальна, мы ее просто не предполагаем», — заявил вице-президент МАУ по лётной работе.

Также он отметил, что очень сложно сказать, что там могло произойти с экипажем, учитывая его (экипажа) опыт.

Кроме этого, он рассказал, что все члены экипажа имели достаточный опыт, а также налетали необходимое число практики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору страны Руслану Рябошапке начать уголовное производство по факту крушения самолета авиакомпании МАУ в Иране.