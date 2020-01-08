Тегеран, , 12:22 — REGNUM Шансов на опознание кого-либо из погибших при крушении украинского пассажирского самолета Boing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» очень мало из-за того, что на борту лайнера произошел пожар. Об этом сообщает «Красный полумесяц».

Напомним, что пассажирский самолет разбился после того, как вылетел из международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. На борту находились граждане Ирана, Канады, Украины, Германии и других государств.

На данный момент наиболее вероятная причина крушения — отказ двигателя.

Однако крушение самолета произошло практически сразу после того, как иранские вооруженные силы нанесли ракетный удар по американским военным базам в Ираке. Некоторые СМИ не исключают, что украинский пассажирский самолет мог быть сбит иранскими силами ПВО, которые ждали американского ответного удара и приняли пассажирский самолет за американский бомбардировщик.