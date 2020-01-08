Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM В Санкт-Петербурге водитель автомобиля Kia Rio в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил юношу и девушку. Молодой человек погиб на месте, его спутница скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело, водитель задержан.

Наезд автомобиля на пешеходов произошел 7 января в 17:40 мск у дома 9 по проспекту Мориса Тореза в Выборгском районе Петербурга. За рулем иномарки находился мужчина 1982 года рождения, без признаков алкогольного опьянения, сообщало УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 15-летний молодой человек скончался на месте ДТП, а 16-летняя девушка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где вскоре скончалась.

Главное следственное управление ГУ МВД России возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». За это грозит до семи лет лишения свободы.

37-летний водитель задержан до избрания ему судом меры пресечения.

По данным СМИ, водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение разрешенной скорости движения.