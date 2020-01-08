Курган, , 12:09 — REGNUM В Курганской области за десять последних лет зарегистрировано 72 случая заболевания гидатидозным эхинококкозом и альвеококкозом. Эти паразитарные заболевания передаются человеку от собак, кошек и диких животных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Курганской области.

Гидатидозы — эхинококкоз и альвеококкоз человека — характеризируются длительным хроническим течением, обширностью поражения, нередко завершающиеся инвалидностью и даже гибелью больного. Возбудитель — личиночная стадия эхинококкового цепня.

В Курганской области этой болезнью страдают в основном люди от 41 года, и в 75% — это сельские жители.