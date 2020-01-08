Тегеран, , 12:25 — REGNUM Один из двух «чёрных» ящиков лайнера Boeing 737, принадлежавшего «Украинским авиалиниям», найден в хорошем состоянии. Об этом 8 января сообщает агентство FARS со ссылкой на официального представителя управления гражданской иранской авиации.

«Следователи обнаружили один из двух «черных» ящиков на месте крушения самолета», — сообщил официальный представитель.

Также он рассказал, что найденный самописец цел и что в настоящее время ведутся поиски ещё одного «чёрного» ящика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке начать уголовное производство в связи с крушением самолета компании «Международные украинские авиалинии».

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