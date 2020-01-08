Киев, , 12:08 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору страны Руслану Рябошапке начать уголовное производство по факту крушения самолета авиакомпании МАУ в Иране.

Соответствующее поручение обнародовано сегодня, 8 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно распоряжению Зеленского, должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию.

Также президент заявил, что независимо от выводов относительно причин катастрофы в Иране, на Украине будет проведена проверка летной пригодности всего гражданского флота.

Напомним, ранее сегодня самолет авиакомпании МАУ, следовавший рейсом Тегеран-Киев, упал спустя три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 176 человек, в настоящий момент главная версия крушения — проблемы с двигателем.