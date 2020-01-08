Киев, , 12:06 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке начать уголовное производство в связи с крушением самолета компании «Международные авиалинии Украины». Об этом глава государства написал на своем telegram-канале.

Также глава украинского государства сообщил о создании следственной комиссии из представителей силовых структур и профильных ведомств государства, в зоне ответственности которых находится гражданская авиация. Украинский лидер подчеркнул, что должны быть «отработаны» все возможные версии авиакатастрофы.

«Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота», — отметил лидер государства.

ИА REGNUM напоминает, ранее в пресс-службе посольства Украины в Иране появилось сообщение об исключении в качестве причин крушения авиалайнера версии о теракте или ракетной атаке. По информации совета национальной безопасности и обороны Укарины на борту разбившегося самолета находились 177 человек, по информации компании МАУ — 176 человек.