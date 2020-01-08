Тегеран, , 12:06 — REGNUM Граждан России не было на борту пассажирского авиалайнера Boeing 737, потерпевшего крушение в аэропорту Тегерана. Об этом 8 января сообщила пресс-служба посольства РФ в Иране.

Согласно имеющейся у сотрудников посольства России в Иране информации, на борту авиалайнера Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» граждан России не было.

Посольство выразило свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате авиакатастрофы, которую в дипмиссии назвали «ужасной трагедией».

Самолёт Boeing 737 потерпел крушение утром 8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность, вызвавшая возгорание двигателей после взлёта авиалайнера.

По уточнённым данным МИД Украины, на борту самолёта находились 176 человек, среди них были граждане Ирана, Канады, Украины, Афганистана, Швеции, ФРГ и Великобритании.

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