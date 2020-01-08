Тегеран, , 12:05 — REGNUM В личных вещах погибших в результате крушения украинского лайнера Boeing 737 пассажиров была обнаружена рукописная записка студента из Ирана. Об этом 8 января сообщает телеканал «Украина 24».

Как сообщается, в записке всего несколько строчек, в которых иранский студент просит Всевышнего помочь ему со сдачей экзамена.

Также отмечается, что, по данным силовых ведомств, большая часть пассажиров попавшего авиакатастрофу лайнера — это студенты, которые возвращались с каникул на учебу и выбрали данный рейс из-за низкой стоимости билетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее видео крушения пассажирского самолёта Boeing 737 украинских авиалиний возле аэропорта Тегерана появилось в социальных сетях.

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