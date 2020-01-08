Киев, , 11:45 — REGNUM Одиннадцать граждан Украины находилось на борту разбившегося возле аэропорта в Тегеране авиалайнера Boeing 737 украинских авиалиний. Об этом 8 января сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Согласно оперативным данным, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», потерпевшего крушение в аэропорту имени Имама Хомейни в Тегеране, находились одиннадцать граждан Украины. Из 11 граждан Украины двое были пассажирами авиалайнера, девять человек были членами экипажа.

Также, по данным пресс-службы МИД Украины, в авиакатастрофе в Иране погибли 82 иранца, 63 гражданина Канады, 11 украинцев, десять граждан Швеции, четыре гражданина Афганистана, три гражданина ФРГ и три гражданина Великобритании.

Всего, по данным МИД Украины, на борту самолёта находились 176 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным ряда СМИ, на борту потерпевшего крушение в Иране пассажирского авиалайнера больше всего было граждан Ирана и Канады.

Также сообщалось, что граждан Украины на борту авиалайнера было 15 человек, из них большинство были членами экипажа.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: на борту рухнувшего самолета больше всего было граждан Ирана и Канады