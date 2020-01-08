Киев, , 11:36 — REGNUM По сообщению Совета национальной безопасности и обороны Украины, на борту самолета Boeing 737, потерпевшего крушение, находились одиннадцать граждан Украины. Соответствующая информация появилась в пресс-службе СНБО на странице в социальной сети Twitter.

Девять погибших граждан Украины — члены экипажа, двое — пассажиры.

На telegram-канале «Инсайдер UA» также был опубликован список погибших граждан Украины, согласно которому жертвами авиакатастрофы стали: Сергей Хоменко, Екатерина Стадник, Марина Микитюк, Валерия Овчарук, Владимир Гапоненко, Юлия Сологуб, Ольга Кобюк, Алена Малахова, Алексей Наумкин, Игорь Маткив, Денис Лихни.

ИА REGNUM напоминает, согласно информации СНБО, ранее опубликованной силовым ведомством, на борту самолета, потерпевшего крушение после вылета из столицы Ирана, находились 168 пассажиров и девять членов экипажа. Согласно предварительной информации, обнародованной позже украинскими средствами массовой информации, больше всего на борту самолета находилось граждан Ирана и Канады.

Читайте также: СМИ: на борту рухнувшего самолета больше всего было граждан Ирана и Канады