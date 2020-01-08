Курган, , 11:27 — REGNUM В Кургане нашли на балконе одного из многоэтажных домов тело ранее пропавшего мужчины. Подозреваемый в убийстве установлен и задержан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM с пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

По данным следствия, 30 декабря 2019 года двое мужчин, 36 и 25-ти лет, познакомились в одном из баров поселка Заозерный в Кургане. Продолжили выпивать в одной из квартир многоэтажного дома. Спустя три дня родственники 36-летнего мужчины обратились с заявлением о его исчезновении.

Тело пропавшего было обнаружено на балконе квартиры, где выпивали курганцы. Как выяснилось, 25-летний мужчина избил случайного знакомого до смерти. С целью сокрытия преступления поместил тело убитого на балкон. Там его обнаружили родственники подозреваемого.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1. ст.105 УК РФ («Убийство»).