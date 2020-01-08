Новосибирск, , 11:21 — REGNUM Крупный пожар удалось локализовать спасателям в торговом комплексе в Новосибирской области. Об этом 8 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар в торговом комплексе «Центральный» в городе Искитим был локализован в 09:05 мск. Площадь пожара составила 3500 кв. метров. Информация о пострадавших не поступала.

В ликвидации пожара задействованы 113 человек и 32 единицы техники. Угроза распространения пламени на соседние строения отсутствует.

Информация о возгорании в одноэтажном здании с мансардой торгового комплекса поступила в региональное отделение МЧС в 10:44 (05:44 мск). К моменту прибытия пожарных на место происшествия из здания самостоятельно успели эвакуироваться 30 человек. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крупном пожаре на рынке в Чебоксарах. В результате пожара сгорело 16 павильонов.

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