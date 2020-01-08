Тегеран, , 11:04 — REGNUM В районе иранской атомной электростанции «Бушер» произошло сразу два землетрясения. Об этом сегодня, 8 января, сообщает Геологическая служба США (USGS)

Первое землетрясение произошло в 5:20 по московскому времени. Его эпицентр находился в 10 километрах к юго-востоку от города Боразджан. Очаг залегал на глубине 10 километров. Магнитуда землетрясения оценивается в 4,9 балла.

Второй землетрясение произошло в 6:19 по московскому времени. Его магнитуда оценивается в 4,5 балла. Эпицентр второго землетрясения располагался в 17 километрах к юго-востоку от города Боразджан. Очаг также залегал на глубине 10 км.

Стоит отметить, что АЭС «Бушер» расположена в 50 километраз к юго-западу от эпицентра произошедших землетрясений.