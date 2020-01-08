Тегеран, , 11:06 — REGNUM Видео крушения пассажирского самолёта Boeing 737 украинских авиалиний возле аэропорта Тегерана появилось в социальных сетях. Очевидцы выложили видеозапись 8 января в Twitter.

https://twitter.com/alihashem_tv/status/1214756252749877248

На видео можно различить в небе ярко горящую точку, которая приближается к земле, оставляя за собой прерывистый шлейф. Затем в месте падения горящей точки появляется зарево, как от пожара либо взрыва.

Очевидцы утверждают, что это и есть упавший возле аэропорта Тегерана пассажирский самолёт «Международных украинских авиалиний».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным премьер-министра Украины Алексея Гончарука, на борту разбившегося в Иране авиалайнера было 167 пассажиров и девять членов экипажа.

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