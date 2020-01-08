Прибайкальский район, Бурятия, 8 января 2020, 10:56 — REGNUM Следователи в Бурятии выясняют обстоятельства преступления, произошедшего в начале января в селе Итанца Прибайкальского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, в собственном доме найдены тела 28-летнего мужчины, его 37-летней сожительницы и 8-летней дочери женщины.
Тревогу забил местный житель, шестого января обративший внимание, что в доме соседей перестала топиться печь. Он обнаружил, что дом был заперт изнутри. Тогда он вырвал засов, обнаружив тела хозяев.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство двух лиц, в том числе, малолетнего». По предварительным данным, трагедия произошла днём 4 января. За месяц до этого мужчина начал совместно жить с женщиной и двумя её детьми — сыном и дочерью.
«Незадолго до происшествия сын женщины на праздники уехал к отцу. По версии следствия, 4 января 2020 года между сожителями произошла ссора, в ходе которой мужчина при помощи кухонных ножей расправился с женщиной и ее дочерью, а затем запер изнутри двери дома и сам свёл счёты с жизнью», — отметили в СКР.
Ка сообщается, назначены необходимые экспертизы для установления всех обстоятельсв происшествия, а также допрашиваются местные жители. Расследование преступления продолжается.
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