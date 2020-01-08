Тегеран, , 10:52 — REGNUM В число погибших в результате падения в аэропорту Тегерана лайнера Boeing 737, принадлежавшего «Украинским авиалиниям», входит 15 украинцев. Об этом 8 января сообщил телеканал «Украина 24».

По его данным, в это число входит 13 членов экипажа и 2 пассажира.

Также уточняется, остальными пассажирами погибшими в авиакатастрофе были 73 гражданина Канады, 71 гражданин Ирана, 8 шведских граждан, 6 человек из Афганистана, 4 гражданина ФРГ и ещё 3 — Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что свыше 170 человек погибло в результате крушения пассажирского авиалайнера Boeing-737 «Украинских авиалиний» в Иране.

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