Киев, , 10:56 — REGNUM На борту самолета компании «Международные украинские авиалинии», который потерпел крушение после вылета из аэропорта столицы Ирана, по предварительной информации, находились 71 гражданин Ирана и 73 гражданина Канады. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 8 января на telegram-канале издания «Страна.ua».

По информации СМИ, на борту самолета находились около 13 граждан Украины из числа членов экипажа и двое граждан Украины из числа пассажиров. Также на борту находились 71 гражданин Ирана, 73 гражданина Канады, четыре гражданина Германии, три гражданина Великобритании, восемь граждан Королевства Швеция и шесть граждан Афганистана.

По предварительной информации, опубликованной ранее пресс-службой совета национальной безопасности и обороны Украины, на борту самолета были зарегистрированы 168 пассажиров и девять членов экипажа. Премьер-министр Украины, Алексей Гончарук, в свою очередь сообщил, что пассажиров, которые прошли регистрацию на данный рейс, было 167, а не 168 человек.

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