Тегеран, , 10:38 — REGNUM Информацию о гражданах РФ, которые могли находиться на борту потерпевшего крушение в Тегеране украинского авиалайнера Boeing-737, выясняет посольство РФ в Иране. Об этом 8 января сообщила журналистам пресс-служба дипмиссии.

В настоящее время точные списки погибших уточняются авиакомпанией и сотрудниками аэропорта.

При этом уже точно известно, что на борту потерпевшего крушение авиалайнера не было сотрудников посольства и сотрудников стройплощадки АЭС «Бушер».

Авиалайнер Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение в аэропорту Тегерана имени Имама Хомейни сразу после взлёта. Предварительной причиной крушения авиалайнера названа техническая неисправность.

Ранее ИА REGNUM сообщало предварительное число погибших в результате крушения пассажирского самолёта в Иране.

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