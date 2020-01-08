Киев, 8 января 2020, 10:36 — REGNUM По предварительной информации на борту разбившегося самолета было зарегистрировано 167 пассажиров и девять членов экипажа. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своем telegram-канале.
Однако, как уточнил глава украинского правительства, в данный момент количество граждан, находившихся на борту самолета в момент его крушения уточняется.
Гончарук отметил, что более подробная информация будет обнародована позже, а на месте крушения украинского самолета работает консул.
Премьер Украины также сообщил, что была организована работа по установлению причин крушения авиалайнера, сообщив о создании оперативная кризисной группы.
ИА REGNUM напоминает, незадолго после вылета из аэропорта столицы Ирана произошло крушение украинского самолета компании МАУ. По предварительной информации, все находившиеся на борту самолета погибли.
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