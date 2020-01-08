Киев, , 10:36 — REGNUM По предварительной информации на борту разбившегося самолета было зарегистрировано 167 пассажиров и девять членов экипажа. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своем telegram-канале.

Однако, как уточнил глава украинского правительства, в данный момент количество граждан, находившихся на борту самолета в момент его крушения уточняется.

Гончарук отметил, что более подробная информация будет обнародована позже, а на месте крушения украинского самолета работает консул.

Премьер Украины также сообщил, что была организована работа по установлению причин крушения авиалайнера, сообщив о создании оперативная кризисной группы.

«По моему поручению аппарат СНБО (совета национальной безопасности и обороны — ИА REGNUM) создал оперативный штаб. Специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших подготовлены, ждем согласования иранской стороны для отлета», — сообщил также президент Украины Владимир Зеленский на своем telegram-канале.

ИА REGNUM напоминает, незадолго после вылета из аэропорта столицы Ирана произошло крушение украинского самолета компании МАУ. По предварительной информации, все находившиеся на борту самолета погибли.

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