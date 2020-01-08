Тегеран, , 10:05 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Исламской Республике Иран выясняет, были ли на борту разбившегося украинского пассажирского самолета Boeing 737 граждане России. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба посольства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сразу после взлета из международного тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни пассажирский самолет Boeing 737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение.

По предварительным данным, самолет разбился из-за пожара в двигателе. Все кто находился на борту — погибли.

Также отмечается, что большинство пассажиров были гражданами Ирана.