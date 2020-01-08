Вашингтон, , 09:57 — REGNUM Власти США запретили всем американским компаниям полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака. Об этом сообщается на официальной странице в Twitter Федерального управления гражданской авиации США (FAA, Federal Aviation Administration).

Ведомстве заявили, что они внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке и сейчас полеты американских пассажирских и грузовых самолетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака являются небезопасными и потому они запрещены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иранский Корпус стражей Исламской революции в ночь на 8 января объявил о начале операции возмездия за убийство американцами генерал-майора Касема Сулеймани. Были нанесены два ракетных удара по американским военным базам в Ираке.

Кроме того, сегодня в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет. Все находившиеся на борту погибли.