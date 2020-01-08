Киев, , 09:58 — REGNUM Более 170 человек погибло в результате крушения пассажирского авиалайнера Boeing-737 в Иране. Данные о количестве погибших уточнил 8 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в социальной сети.

Как заявил Гончарук, на борту самолёта, по предварительным данным, было зарегистрировано 167 пассажиров и девять членов экипажа. В настоящее время уточняется количество граждан Украины, находившихся на борту авиалайнера.

Как пояснил Гончарук, более подробная и детальная информация будет обнародована в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что спасателями Ирана был найден и передан правоохранительным олрганам бортовой самописец авиалайнера Boeing-737, разбившегося возле аэропорта в Тегеране.

По предварительным данным, причиной авиакатастрофы была техническая неисправность, вызвавшая возгорание двигателя самолёта после взлёта.

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