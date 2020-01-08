Тегеран, , 09:48 — REGNUM Предварительную причину крушения пассажирского самолёта Boeing-737 назвали представители аэропорта в столице Ирана городе Тегеране. Об этом 8 января сообщает агентство IRNA.

По данным представителя аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране, авиалайнер Boeing-737 «Международных украинских авиалиний» вылетел из аэропорта Тегерана в Киев. Крушение самолёта произошло из-за возгорания двигателя, произошедшего после взлёта по причине технической неисправности.

Версию о теракте на борту самолёта отрицает и глава иракских служб спасения. По его данным, причина крушения авиалайнера была техническая, никаких других причин в настоящее время не рассматривается.

По предварительным данным, на борту самолёта находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. В результате авиакатастрофы никто не выжил.

Ранее ИА REGNUM сообщало о передаче спасателями правоохранительным органам бортового самописца, найденного на месте крушения авиалайнера возле аэропорта в Тегеране.

Читайте ранее в этом сюжете: Найден чёрный ящик с разбившегося в Иране пассажирского авиалайнера