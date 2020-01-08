Киев, 8 января 2020, 09:45 — REGNUM Лидер украинского государства Владимир Зеленский срочно прервал свой визит в Оман и возвращается на Украину, сообщает в пресс-служба украинского лидера на telegram-канале.
«Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев», — говорится в сообщении офиса президента.
ИА REGNUM напоминает, ранее стало известно о крушении Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ. По предварительной информации, на борту самолета находились 180 пассажиров и члены экипажа. Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям находившихся на борту самолета пассажиров и членов экипажа.