Улан-Удэ, , 09:20 — REGNUM Руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов прокомментировал трагедию в Прибайкальском районе республики, где ранее на дороге была насмерть сбита 17-летняя девушка. Прежде всего, чиновник выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

«Относительно виновных надо срочно разобраться. Любые неточности интерпретируются по разному, поэтому надо максимально оперативно и объективно установить истину», — написал он на своей странице в «Фейсбук», отметив, что следствием занимаются правоохранительные органы.

Напомним, следователи ранее задержали предполагаемого виновника происшествия, которым оказался бизнесмен Галуст Пилосян. Однако сообщалось, что во время ДТП он был за рулём машины знакомого. По данным СМИ, внедорожник «Ленд Круизер Прадо» принадлежал секретарю регионального отделения «Единой России» Баиру Жамбалову.

«Правовая и моральная оценка будут неизбежно даны. Не только властями, но и обществом», — отметил Баир Цыренов.

По его словам, необходимо также разобраться в том, почему автобус высаживал пассажиров на трассе, а не на остановке.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемый возвращался в Улан-Удэ с подлёдной рыбалки на озере Котокель. Сбив на большой скорости девушку, он скрылся с места происшествия, однако через несколько часов явился в полицию.

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