Тегеран, 8 января 2020, 09:29 — REGNUM Бортовой самописец авиалайнера Boeing-737 обнаружен спасателями на месте авиакатастрофы возле аэропорта в Тегеране. Об этом 8 января сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB.
Бортовой самописец («чёрный ящик») был найден среди обломков самолёта «Международных украинских авиалиний» возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.
Самописец был передан правоохранительным органам для дальнейших разбирательств.
В настоящее время идёт установление личностей пассажиров, находившихся на борту потерпевшего крушение авиалайнера. По предварительным данным, большинство пассажиров были гражданами Ирана.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным службы спасения Ирана, выживших на борту авиалайнера нет.
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