Киев, , 09:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям пассажиров и членов экипажа самолета компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), который разбился после вылета из аэропорта Тегерана. Об этом глава украинского государства написал 8 января на своем telegram-канале.

Президент Украины отметил, по предварительной информации, все пассажиры и члены экипажа авиалайнера погибли. Посольство Украины уточняет данные относительно списка погибших и информацию об обстоятельствах произошедшего крушения самолета.

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ИА REGNUM напоминает, крушение самолета компании МАУ произошло недалеко от аэропорта Тегерана незадолго после вылета борта. По имеющейся информации, на борту самолета находились 180 пассажиров, а также члены экипажа.

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