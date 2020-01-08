Тегеран, , 09:07 — REGNUM На борту потерпевшего крушение в аэропорту Тегерана пассажирского авиалайнера выживших нет. Об этом 8 января сообщил журналистам глава Организации экстренной помощи Ирана Пирхосейн Куливанд.

Куливанд сообщил, что, к сожалению, все находившиеся на борту самолёта погибли. Выживших нет. Его слова приводит агентство Tasnim.

В настоящее время спасатели тушат упавший самолёт.

Авиалайнер Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в аэропорту Тегерана имени имама Хомейни сразу после взлёта. На борту самолёта было не менее 170 пассажиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководство авиаконцерна Boeing начало изучение информации о крушении самолёта в Иране.

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