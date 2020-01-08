Кызыл, , 08:56 — REGNUM В управлении Федеральной службы исполнения наказаний Тувы опровергли информацию об избиении замначальника колонии в Кызыле майора Владимира Монгуша главой управления Дмитрием Обломием. Ранее СМИ опубликовали видеоролик, в котором майор выдвинул обвинения своему бывшему начальнику.

По словам Монгуша, инцидент произошёл в январе 2019 года, добавив, что начальник УФСИН находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным СМИ, причиной избиения стал отказ майора летом 2018 года принимать гнилую рыбу для заключенных.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление регионального управления, обстоятельства случившегося проверили сотрудники Следственного управления СКР по республике. По его результатам, было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против Дмитрия Обломия «в связи с отсутствием в его действиях состава преступления».

«Также в указанный период 2018 года речная рыба в ФКУ ИК-1 не поставлялась в связи с достаточным запасом рыбной продукции на складе учреждения», — добавили в управлении.

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