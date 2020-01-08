Тюмень, , 08:49 — REGNUM В Тюмени на старом тракте Тюмень-Екатеринбург в три часа ночи 5 января была избита сотрудниками ДПС семейная пара. Тюменцев пытались обвинить в оказании сопротивления сотрудникам полиции. Суд отказал в возбуждении дела, но на произвол стражей порядка внимания обращено не было, сообщила пострадавшая в паблике «Тюмень Он-лайн».

Фрагмент видео с избиением Vk.com/wall-184220566_11114

Мужчина забрал жену и её подруг с празднования дня рождения, и развозил их по домам. Одну из женщин повезли в деревню Успенка. На пустынной трассе их остановил наряд ДПС.

«Три сотрудника ДПС, не предъявив документов, не представившись, начали вытаскивать мужа из машины, применять физическую силу. Муж кричал, что выйдет сам, но они не реагировали. Они даже не удостоверились, есть ли ещё кто-то в машине», — сообщает тюменка.

А в машине были пассажирки и записывали происходящее на видеокамеру телефона.

Женщина выскочила в защиту мужа.

«Один из сотрудников ДПС схватил за волосы, утащил за патрульную машину и начал избивать, пинать ногами, пытался запинать мой телефон в сугроб, при этом ещё два сотрудника продолжали избивать моего мужа», — повествует женщина о злоключениях.

Когда сотрудники ДПС натешились вволю, то затолкали мужчину в свою машину. Женщины остались среди леса одни. Их выручали уже знакомые. Как выяснилось, мужа увозили на тестирование на алкоголь, обнаружили ноль промилле. В итоге полицейские написали на тюменцев заявление об оказании сопротивления стажам порядка.

Семейная пара оказалась на скамье подсудимых. От уголовной ответственности их спасло видео и снятые побои. Полицейским отказали в иске, но за их действия к ответственности не привлекли.

Как сообщили в Госавтоинспекции по Тюменской области местным СМИ, по факту инициирована служебная проверка.