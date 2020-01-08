Тегеран, , 08:48 — REGNUM Сбор информации начало руководство авиаконцерна Boeing о крушении авиалайнера в Иране. Об этом 8 января сообщается на официальной странице концерна в Twitter.

В коротком сообщении сказано, что компания следит за новостями из Ирана и занимается сбором информации.

Инофрмация о разбившемся в Тегеране самолёте «Международных авиалиний Украины» (МАУ) появилась утром 8 января. По предварительным данным, самолёт Boeing-737 разбился сразу после взлёта в аэропорту Тегерана имени имама Хомейни из-за технической неисправности.

На борту авиалайнера могут находиться около 170 пассажиров. Вероятность того, что на борту остались выжившие, по данным представителей организации «Красный полумесяц», равна нулю.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинская авиакомпания МАК в настоящее время проверяет информацию о крушении самолёта в Иране. Официальных заявлений с украинской стороны по поводу авиакатастрофы в настоящее время нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинская авиакомпания проверяет информацию о крушении самолёта в Иране