Тегеран, , 08:35 — REGNUM Информацию о крушении пассажирского авиалайнера в Иране проверяет украинская авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ). Об этом 8 января сообщила справочная служба авиакомпании.

В настоящее время идёт проверка информации о крушении авиалайнера, на борту которого, помимо экипажа, находилось не менее 170 пассажиров.

До сих пор ни один представитель украинской стороны официально не подтвердил информацию о крушении авиалайнера.

Авиалайнер Boeing-737 украинской авиакомпании МАК потерпел крушение после взлёта в аэропорту Тегерана имени Имама Хомейни. По предварительным данным, выживших на борту нет. Причины и обстоятельства крушения самолёта уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении пассажирского самолёта украинской авиакомпании МАК в Иране.

Читайте ранее в этом сюжете: Самолет украинской авиакомпании разбился после вылета из Тегерана