Красноярск, , 08:00 — REGNUM Полицейские пресекли незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 января в ГУ МВД России по региону.

Уточняется, что спиртное на сумму около 2 млн рублей изъяли сотрудники ОЭБиПК МО МВД России «Канский». Установлено, что местный житель 1987 года рождения хранил в картонных коробках в трёх гаражных боксах в различных микрорайонах города 9534 бутылки с немаркированным алкоголем. Он намеревался реализовать спиртное.

Полицейские изъяли более 4700 литров алкоголя с наименованиями известных производителей на сумму порядка 2 млн рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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