Тегеран, 8 января 2020, 06:59 — REGNUM О крушении пассажирского самолета «Украинских авиалиний» сообщает иранское информационное агентство Fars News.

Сообщается, что на борту самолета помимо экипажа корабля находились 180 пассажиров. Лайнер потерял связь с диспечерами после вылета из международного аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни.

О причинах и обстоятельствах крушения лайнера не сообщается.

Между тем пресс-служба авиакомпании сообщений о крушении не публиковала.

Напомним, в ночь на 8 января с территории Ирана было выпущено 15 баллистических рекет по двух военным объектам США в Ираке.

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