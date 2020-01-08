Посёлок городского типа Белоярский, Свердловская область, , 06:01 — REGNUM В Свердловской области стали известны обстоятельства гибели 16-летней девушки. Она замёрзла в парке, заявил журналистам глава пресс-службы областного УМВД Валерий Горелых.

Трагедия произошла в посёлке Белоярском. Девушка была на дне рождения своего друга, которое отмечали 3 января, а затем ушла. До дома она та и не добралась.

4 января в парке было найдено её тело с признаками общего переохлаждения. Возможно, она заблудилась среди деревьев и не смогла найти дорогу.