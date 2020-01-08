Тюмень, , 03:04 — REGNUM В Тюмени в результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ-2114 и снегоуборочного «КАМАЗа» 7 января пострадали шесть человек, в том числе трое детей, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Тюменской области.

Авария произошла в 2:15 по местному времени (0:15 мск) на улице Алебашевской. Две грузовые машины, занимавшиеся уборкой дорог, выполняли разворот. В один из «КАМАЗов» влетела легковушка, и её откинуло на другой грузовик.

В результате ДТП пострадали шесть человек, находившихся в ВАЗ-2114: водитель, две женщины и три девочки восьми, семи и четырнадцати лет. Все они доставлены в областную клиническую больницу №2 в Тюмени. состояние одного ребёнка оценивается как тяжёлое, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Отмечается, что 40-летний водитель ВАЗа не соблюдал скоростной режим. Кроме того, он получил права в 2019 году. Ранее он привлекался к административной ответственности за вождение без прав и за отказ от прохождения освидетельствования на алкоголь.

В добавок, во время оказания медицинской помощи кто-то из родственников пострадавших разбил стекло в машине скорой помощи. Заявление о нападении на медиков поступило в шестой отдел полиции Тюмени.