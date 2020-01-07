Тюмень, , 22:42 — REGNUM В Тюмени 7 января автомобиль скорой помощи, спешащий на вызов к пациенту с ножевым ранением, попал в аварию. Пострадали два фельдшера и водитель неотложки, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

ДТП произошло на перекрёстке улиц Широтной и Пермякова. По информации Госавтоинспекции по Тюменской области, столкновение произошло в 20:47 по местному времени (18:47 мск).

Предварительно установлено, что водитель скорой помощи двигался с включёнными проблесковыми маяками. Однако не убедился в безопасном проезде перекрёстка и столкнулся с грузовой «Газелью».

"В аварии пострадали два фельдшера и водитель скорой помощи. По предварительным данным, у всех тяжёлая сочетанная травма», — сообщает в пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.